Arnautovic non ha dubbi: “Ritorno all’Inter da brividi. Voglio giocare sempre di più”

Il calciatore non vuole accontentarsi

Intervistato da Sport ORF, Marko Arnautovic ha parlato del suo ritorno all’Inter dopo essere subentrato a gara in corsa nella sfida contro il Monza. “Voglio essere in campo il più spesso possibile, e vogliamo ottenere la seconda stella, è per questo che siamo motivati. Abbiamo vinto 2-0, sono estremamente soddisfatto della nostra prestazione”.

Arnautovic: “Contento della prestazione ma..”

Che sensazioni le provoca tornare ad indossare la maglia dell’Inter?

“Le mie emozioni erano altissime, sono molto contento di essere tornato a San Siro e all’Inter. Non appena sono entrato, ho avuto un brivido”.