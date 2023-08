Inzaghi a DAZN: “Soddisfatto di Thuram e Arnautovic. Ci serve un difensore”

Intervistato da Dazn, Simone Inzaghi ha parlato della vittoria di stasera di San Siro contro il Monza: “Sono soddisfatto, abbiamo preparato bene la partita contro un avversario non semplice come il Monza, che propone un ottimo calcio. Ho visto entusiasmo, creato anche da questo stadio esaurito. Abbiamo fatto un’ottima gara con qualche imperfezione che cercheremo di curare, ma ho buone sensazioni. La ferocia difensiva deve essere un nostro punto di forza. I ragazzi si sono applicati: non dimentichiamo che non c’era Acerbi e che dopo pochi minuti Darmian ha avuto una distorsione alla caviglia. Eravamo corti in difesa. Ma creiamo sempre tanto. Dobbiamo migliorare sicuramente nella fase di non possesso”.

Inzaghi: “La società sta lavorando h24 per il difensore”

“Thuram? Sono molto soddisfatto di quello che ha fatto. E’ venuto a legare il gioco e ha attaccato la profondità quando doveva. E’ uno che ci dà dentro, che lavora, migliora ogni giorno di più. Non dimentichiamo che viene da un altro campionato. Poi in attacco c’è concorrenza. Il gol arriverà, doveva forse essere più cattivo in un paio di occasioni. Arnautovic? Un ottimo impatto con San Siro e con i compagni, è arrivato carico e abbiamo parlato molto. Avrà il suo tempo per integrarsi. Rosa completa? No, abbiamo assolutamente bisogno di un difensore importantissimo, perché siamo scoperti. La società lo sa e sta lavorando h24. Ci sono degli obiettivi che dobbiamo assolutamente centrare, non dimenticando che abbiamo perso giocatori importanti per il campionato. Lo meritiamo tutti: dall’allenatore a questo splendido gruppo”.