Calciomercato Inter, difesa di zecca per Inzaghi | Non solo Pavard

Siamo quasi in dirittura d’arrivo della sessione estiva di calciomercato. Il banco delle trattative si è molto riscaldato, tanti sono stati i colpi vincenti messi a segno e tanti sono stati i piani sfumati. Ma a volte non tutti i mali vengono per nuocere e di questo l’Inter ne è consapevole.

Leggi Anche: Calciomercato Inter, ecco la nuova strategia di mercato dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, saltato Samardzic ora si pensa in grande

Saltato l’affare Samardzic, ora l’Inter potrebbe investire una cifra cospicua per rendere top la rosa di mister Inzaghi. Infatti l’idea del club milanese sarebbe quello di rinforzare la difesa, non solo puntando all’acquisto in Serie A, ma starebbe mirando anche in Premier. Oltre al nome di Pavard sarebbero spuntati altri nomi nella lista della Beneamata, come quelli di Tomyasu e Chalabah. A tal proposito il Corriere dello Sport ha così commentato: “A proposito di Tomyasu, invece, il problema è che l’Arsenal ha appena perso l’ultimo arrivato Timber, appena acquistato dall’Ajax per 40 milioni: la rottura del crociato lo terrà fuori a lungo e dunque è difficile immaginare che Arteta accetti di privarsi del giapponese. Il Chelsea potrebbe essere più disponibile per Chalobah, ma la pista non appare caldissima. Come del resto si è raffreddata pure quella per Toloi, che l’Atalanta non vuole lasciare andare“.