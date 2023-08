Calciomercato Inter, Tuchel sicuro su Pavard: “Contiamo su di lui”

Rumors di mercato accostano il nome del campione del mondo con la nazionale francese del 2018, Benjamin Pavard, all’Inter allenata da Simone Inzaghi. Ai nerazzurri serve un difensore che possa comportarsi anche da ‘braccetto’ e quindi dotato di corsa oltre che una discreta tecnica che gli consenta di fuggire palla al piede per le vie difensive. Il profilo individuato in casa Inter sarebbe appunto quello di Pavard del Bayern Monaco.

Leggi anche: Calciomercato Inter, ecco la nuova strategia di mercato dei nerazzurri

Calciomercato Inter, le parole di Tuchel

Intervenuto in conferenza stampa, Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha avuto modo di rispondere alle domande dei giornalisti sul conto del difensore Benjamin Pavard, forte pallino di questa sessione di mercato dell’Inter. Queste le dichiarazioni del tecnico tedesco: “Benji non mi ha comunicato che vuole davvero andarsene. Al momento non c’è stata alcuna offerta. È un nostro giocatore e ha pieno supporto. Fino a quando non cambierà, contiamo completamente su di lui”.