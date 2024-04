Arsenal-Aston Villa, partita complicata per la squadra di Arteta

Così come Manchester City e il Liverpool, anche l’Arsenal deve vincere per rimanere appaiata alle due grandi di Premier League. Pochi cambi per Arteta, che però pensa anche al Bayern Monaco.

Le probabili formazioni di Arsenal-Aston Villa:

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Odegaard, Smith Rowe; Saka, Martinelli, Havertz.

ASTON VILLA (4-3-3): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; McGinn, Tielemans, Iroegbunam; Bailey, Rogers, Watkins.