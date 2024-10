Queste le ultimissime di formazione in vista della sfida tra Arsenal e Liverpool, scontro per il titolo di Premier con la squadra di Slot in leggero vantaggio vista anche la classifica.

Arsenal-Liverpool, le probabili formazioni:

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, White, Gabriel, Zinchenko; Merino, Partey, Rice; Saka, Havertz, Martinelli.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Diaz; Nunez.