Arsenal-Liverpool, probabili formazioni e dove vederla

Big match di Premier League all’Emirates Stadium di Londra tra Arsenal e Liverpool, in programma domenica alle 17.30. Ottimo momento per i Reds, primi in classifica con 5 punti di vantaggio sul Manchester City secondo, e reduci da cinque vittorie di fila, l’ultima arrivata contro il Chelsea nella gara di mercoledì. Sembra aver trovato il vecchio smalto l’Arsenal di Arteta, forte delle due vittorie di fila, che ha riagganciato il terzo posto in classifica, a pari merito proprio con la formazione di Pep Guardiola. L’ultimo precedente, risalente al 7 gennaio, è terminato 0-2 per il Liverpool, grazie all’autogol di Kiwior e alla rete di Luis Diaz. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Arsenal-Liverpool:

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Smith Rowe; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. All. Arteta.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister, Jones; Luis Diaz, Diogo Jota, Nunez. All. Klopp.