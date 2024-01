Liverpool-Chelsea, le ultimissime sulle formazioni

Reds a caccia di una vittoria, nella sfida di questa sera alle 21.15 contro il Chelsea di Pochettino, fondamentale per consolidare il primo posto. Blues in grande condizione con tre vittorie consecutive in campionato e una finale di EFL Cup conquistata e da giocare a Wembley proprio contro il Liverpool.

Le probabili formazioni di Liverpool-Chelsea:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Jones, Mac Allister, Gravenberch; Diogo Jota, Darwin Nunez, Luis Diaz. All. Klopp.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Disasi, Thiago Silva, Badiashile, Chilwell; Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling; Broja. All. Pochettino.