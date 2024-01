Liverpool-Chelsea, probabili formazioni e dove vederla

Turno infrasettimanale di Premier League: ad Anfield, ospite del Liverpool, arriva il Chelsea di Pochettino, mercoledì alle 21.15. Tre vittorie consecutive per i Reds, con cinque punti di vantaggio sul Manchester City secondo. Buon momento anche per i Blues, con tre vittorie di fila, l’ultima arrivata in casa contro il Fulham. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Liverpool-Chelsea:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Bradley, Konate, Quansah, Gomez; McConnell, Jones, Gravenberch; Jota, Gakpo, Nunez. All. Klopp.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Gusto, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Ugochukwu, Gallagher; Sterling, Palmer, Jackson; Broja. All. Pochettino.