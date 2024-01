Liverpool-Chelsea, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La partita tra Liverpool e Chelsea, in programma mercoledì 31 gennaio 2024 alle ore 21:15 ad Anfield, si presenta come un incontro cruciale e dal sapore storico per entrambe le squadre. Liverpool, attualmente in testa alla Premier League, cerca di mantenere il suo vantaggio, mentre Chelsea spera di continuare il proprio miglioramento sotto la guida di Mauricio Pochettino. Il Liverpool si trova in una solida posizione di leader, ma deve affrontare alcune importanti assenze. Mohamed Salah rimane indisponibile per infortunio, mentre Wataru Endo è impegnato nella Coppa d’Asia. Il Chelsea arriva ad Anfield dopo aver raggiunto la finale della Carabao Cup. Tuttavia, il team di Pochettino deve far fronte a diverse assenze importanti. Christopher Nkunku e Malo Gusto hanno ripreso gli allenamenti ma restano in dubbio, mentre Levi Colwill sarà valutato prima della partita dopo un infortunio nel riscaldamento contro l’Aston Villa.