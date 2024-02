Arsenal-Liverpool, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il match tra Arsenal e Liverpool si profila come uno scontro diretto per le ambizioni di titolo in Premier League, con la partita in programma domenica 4 febbraio 2024, alle 17:30 allo stadio Emirates di Londra. Questo incontro vede l’Arsenal, sotto la guida di Mikel Arteta, cercare di ridurre il distacco dalla vetta della classifica, occupata dal Liverpool di Jurgen Klopp, che attualmente ha cinque punti di vantaggio sui Gunners e su Manchester City​​​​​​. L’Arsenal arriva a questa partita dopo aver ottenuto due vittorie consecutive, che hanno risollevato le sorti della squadra dopo un periodo natalizio difficile. Il Liverpool si presenta all’Emirates in forma impressionante, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato.

Arsenal-Liverpool, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, l’Arsenal è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno a 2.25 su Snai e 2.35 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.60 mentre una vittoria del Liverpool (segno 2) si trova anche quota 2.95. Ecco la comparazione quote di Arsenal e Liverpool dei bookmakers: