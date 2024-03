Arsenal-Porto, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

All’Emirates Stadium, in una serata di tensione e aspettativa, l’Arsenal è pronto a sfidare il Porto nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League. La partita di andata ha lasciato un sapore amaro nella bocca dei Gunners, conclusasi con un incredibile gol di Galeno al 94′, che ha dato al Porto un vantaggio inaspettato di 1-0. Questo risultato ha interrotto una serie positiva dell’Arsenal, che era in una striscia di otto vittorie prima di quella sconfitta. Nonostante un dominio apparente nel gioco e nel possesso palla, l’Arsenal non è riuscito a capitalizzare le sue azioni, trovandosi così a dover rimontare nel match di ritorno a Londra​​. L’Arsenal, guidato da Arteta, arriva a questo incontro dopo tre vittorie consecutive in Premier League che lo hanno portato in cima alla classifica, a pari punti con il Liverpool. L’obiettivo è chiaro: ribaltare il risultato e proseguire il cammino in Champions League, sfruttando il vantaggio di giocare in casa e la determinazione di vendicare la sconfitta dell’andata. Martinelli, chiave nella strategia offensiva dei Gunners, è in dubbio per la partita, mentre Timber e Tomiyasu saranno assenti. Havertz, eroe della recente vittoria contro il Brentford, è previsto in attacco​​. Dall’altra parte, il Porto di Conceição arriva a Londra forte di un vantaggio minimo ma prezioso e di una serie di risultati positivi, comprese cinque vittorie in sei partite. La sfida d’andata ha visto i Dragoes adottare un approccio speculativo, con un possesso palla ridotto e poche occasioni create, ma è bastato un colpo di genio di Galeno per cambiare le sorti della partita. Tuttavia, al ritorno all’Emirates, il Porto dovrà affrontare un Arsenal determinato e aggressivo, rendendo fondamentale evitare un approccio troppo difensivo. Taremi tornato tra i convocati dopo più di un mese ai box.

Arsenal-Porto, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, l’Arsenal è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla interno a 1.22 su Snai e 1.25 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 6.50 mentre una vittoria del Porto (segno 2) si trova anche quota 12.00. Ecco la comparazione quote di Arsenal e Porto dei bookmakers: