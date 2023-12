Gunners e West Ham chiudono la diciannovesima giornata di Premier League. Arsenal, capolista, cerca riscatto dopo il pareggio arrivato ad Anfield contro il Liverpool. Hammers, sesti, arrivano alla gara forti delle due vittorie consecutive, arrivate contro Wolverhampton e Manchester United. L’ultimo precedente all’Emirates, risalente a dicembre dello scorso anno, è terminato 3-1 per i padroni di casa. Il match, in programma giovedì alle 21.15, sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Jesus, Trossard. All. Arteta.

WEST HAM (4-3-3): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson; Soucek, Alvarez, Ward-Prowse; Kudus, Bowen, Paqueta. All. Moyes.