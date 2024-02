Ascoli-Cremonese, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Le probabili formazioni di Ascoli-Cremonese

L’anticipo della 25^ giornata di Serie B si giocherà al Del Duca di Ascoli, dove la squadra di Castori in lotta per la salvezza attende la Cremonese di Stroppa in lotta per la promozione. Castori deve rinunciare a Falasco, squalificato, invece, l’ex grigiorosso Valzania, espulso contro il Catanzaro. Assenti anche Bogdan, Gagliolo e Nestorovki per infortunio. Stroppa deve invece rinunciare a Zan Majer e Dennis Johnsen, entrambi squalificati dopo la partita contro la Reggiana, assenti anche Tuia e Collocolo.

Le probabili formazioni

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bellusci, Botteghin, Mantovani; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Caligara, Celia; Rodriguez, Streng. Allenatore: Fabrizio Castori.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Abrego, Castagnetti, Falletti, Zanimacchia; Vazquez, Coda. Allenatore: Giovanni Stroppa.

DOVE VEDERLA IN TV

Il match Ascoli-Cremonese, con fischio d’inizio previsto venerdì 16 febbraio 2024 alle ore 20:30, sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare a pagamento di Sky Sport e quella in streaming di DAZN e NOWTV