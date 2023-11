L’Ascoli verso l’esonero di Viali

L’avventura di Viali sulla panchina dell’Ascoli sembra giunta al capolinea, fatale l’ultima sconfitta casalinga contro il Como.

Già ieri in società c’erano i primi rumors, ed oggi ecco la conferma, Viali verso l’esonero, l’ex Cosenza è legato da un contratto fino a Giugno 2025. Per la successione di Viali in pole c’è Fabrizio Castori, allenatore che già conosce la piazza essendoci rimasto per una stagione.

Nelle prossime ore ci saranno gli annunci ufficiali da parte del club bianconero.