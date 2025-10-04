Atalanta-Como, le ultime sulle formazioni

A Betgamo si gioca Atalanta–Como, derby del nord. Una sfida interessante tra i nerazzurri di Juric e il sorprendente Como di Fabregas. Tre punti pesanti in palio, sfida da non perdere tra due protagoniste della Serie A.
Atalanta-Como, le formazioni
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Musah, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric.
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Kuhn; Douvikas. All. Fabregas.