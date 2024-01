Atalanta-Frosinone, probabili formazioni e dove vederla

Monday night di Serie A: al Gewiss Stadium di Bergamo, ospite dell’Atalanta, arriva il Frosinone. Bergamaschi, ottavi, reduci da due risultati utili consecutivi, hanno pareggiato nella trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Periodo nero per i ciociari, arrivati alla quarta sconfitta, l’ultima arrivata in casa contro il Monza. Il match, in programma lunedì alle 20.45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport (251); in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. All. Gasperini.

FROSINONE (3-4-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Gelli, Barrenechea, Mazzitelli, Garritano; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco.