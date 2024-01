Luci a San Siro per l’Atalanta di Koopmeiners (1-2) | Il Milan di Pioli dice addio alla Coppa Italia

Grazie alla doppietta di Koopmeiners, l’Atalanta di Gasperini batte 2-1 il Milan a San Siro e raggiunge la Fiorentina in semifinale. I rossoneri sbloccano la gara al 45′ grazie ad un gran gol di Rafael Leao, il solito ad accendere la luce per la squadra di Pioli. L’Atalanta c’è e dopo la partita con la Roma lo dimostra anche stasera con una partita a memoria decisa dal calciatore olandese che prima mette a segno un gran gol e nel secondo segna su calcio di rigore chiudendo la gara e regalando una vittoria di prestigio a Gasperini, che nel primo tempo viene anche espulso da Di Bello per proteste.

Tabellino:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia (dal 39′ Kjaer), Hernández, Jiménez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Jović, Leão. A disposizione.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Simić, Terracciano; Adli, Romero, Zeroli; Giroud, Traorè. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolašinac; Holm, de Roon (dal 41′ Pasalic), Éderson, Ruggeri; Mirančuk, Koopmeiners; De Ketelaere. A disposizione.: Musso, Rossi; Bakker, Hien, Palomino, Tolói, Zappacosta, Zortea; Adopo, Muriel, Scamacca. All.: Gasperini.

Reti: al 45 1 leao, al 45 3 Koopmeiners

Ammonizioni: Gasperini (A)

Espulsioni: Gasperini (A)

Recupero: 5′ nel primo tempo