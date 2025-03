Atalanta – Inter, le probabili formazioni e dove vederla

Il big match della ventinovesima giornata di Serie A è senza dubbio Atalanta – Inter. Le due nerazzurre si giocano una fetta importante dello scudetto: in particolare, con una vittoria, allungherebbero a sei punti il vantaggio sulla formazione di casa. Gasperini pronto ad affidarsi alla linea difensiva a tre formata da Djimsiti, Hien e Kolasinac; a centrocampo spazio ai titolarissimi De Roon ed Ederson, mentre sulla trequarti salgono le quotazioni di Pasalic al posto di De Ketelaere; Lookman e Retegui dovrebbero completare l’attacco. Nell’Inter, neo-qualificata ai quarti di finale di Champions League, Inzaghi continua a dover fare i conti con le assenze di Darmian e De Vrij: spazio quindi a Pavard, Acerbi e Bastoni, con Carlos Augusto pronto a presidiare la fascia destra del 3-5-2 del tecnico piacentino. In avanti poche sorprese, Thuram e Lautaro Martinez pronti a mettere a ferro e fuoco la difesa avversaria. La partita, in programma al Gewiss Stadium alle 20:45 di domenica 16 marzo, sarà trasmessa su DAZN.

Atalanta – Inter, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.