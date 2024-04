Atalanta-Liverpool, probabili formazioni e dove vederla

Il 3-0 maturato all’andata in trasferta rassicurerebbe l’Atalanta contro qualsiasi squadra, ma non contro il Liverpool. I Reds ci hanno abituati, nel corso della loro storia, a mettere in pratica rimonte impronosticabili come col Milan nel 2005 e col Barcellona nel 2019. Inoltre, gli uomini di Klopp hanno già vinto per 0-5 a Bergamo (in Champions) nel novembre 2020 ma dovrà fare i conti con diverse assenze. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN giovedì 18 aprile alle ore 21.

Probabili formazioni Atalanta-Liverpool

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Konatè, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Endo, Jones; Salah, Nunez, Luis Diaz. All. Klopp