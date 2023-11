Atalanta-Napoli, le ultimissime sulle formazioni

Atalanta in campo con il 3-4-1-2. Difesa affidata a Scalvini, Djimsiti e Kolasinac, davanti a Carnesecchi, preferito a Musso. Centrocampo affidato ad Ederson e Koopmeiners, sostenuti da Ruggeri e Zappacosta sugli esterni. In avanti, alle spalle della coppia Lookman–Scamacca, spazio a Pasalic sulle trequarti. Mazzarri opta per il 4-3-3. Centrali di difesa, Rrahmani e Natan, con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. In mezzo al campo trio composto Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Politano, Raspadori e Kvaratskhelia. Osimhen convocato, va in panchina. In porta torna Meret.

Le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Ruggeri, Ederson, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Scamacca. All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.