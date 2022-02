Atalanta Olympiakos, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo la comprensibile delusione per non essere riusciti a centrare la terza qualificazione agli ottavi di fila (al terzo anno di partecipazione alla Champions League), l’Atalanta si tuffa nell’Europa League il progetto di andare il più possibile avanti. La gara contro l’Olympiakos non deve però essere presa sottogamba anche perché i greci sono una squadra abituata a certi palcoscenici. I bergamaschi non sono neanche nel miglior momento stagionale con diverse assenze tra cui quella di Duvan Zapata la cui stagione sembra ormai finita.

Atalanta Olympiakos, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, de Roon, Koopmeiners, Pezzella; Malinovskyi, Muriel, Pasalic

Olympiakos (3-4-3): Vaclik; Papastathopoulos, Manolas, Cisse; Lala, Bouchalakis, M’Vila, Reabciuk; Masouras, El Arabi, A. Camara

Atalanta Olympiakos, i precedenti

Non si registrano precedenti tra queste due squadre. L’Atalanta, però, ha già affrontato un’altra squadra greca, l’Ofi Creta, nel corso della sua campagna europea in Coppa delle Coppe, nella stagione 87/88. In quell’occasione, agli ottavi di finale, gli orobici persero all’andata per 1-0, mentre al ritorno ribaltarono il risultato con un 2-0 a firma di Nicolini e Garlini che qualificò la Dea al turno successivo. Quella storica cavalcata si concluse poi solamente in semifinale quando l’Atalanta si dovette arrendere ai belgi del Mechelen.

Atalanta Olympiakos, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su DAZN, su TV8 e su Sky Sport Arena (204 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (253 satellite)