L’Atalanta apre la sua stagione domenica 24 agosto alle 20:45 al Gewiss Stadium contro il Pisa, in una sfida che segna il ritorno dal primo minuto di Gianluca Scamacca. L’attaccante, reduce dalla rottura del crociato che lo ha tenuto lontano dai campi per mesi, sarà il punto di riferimento dell’attacco, supportato da Pasalic e Maldini. Juric riparte dunque dall’ossatura della passata stagione, rimandando l’esordio dei nuovi arrivi Krstovic, Sulemana e Zalewski, che partiranno dalla panchina.

Il Pisa di Gilardino si presenterà invece con qualche novità. In mezzo al campo spazio ad Aebischer, mentre tra i pali Semper appare in vantaggio su Scuffet. Non prenderanno parte alla gara Lusuardi e Vural, entrambi arrivati dal Frosinone in estate ma già costretti allo stop per infortunio. Una partita che si annuncia come banco di prova importante per entrambe le squadre.

Atalanta-Pisa, probabili formazioni e dove vederla