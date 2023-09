Atalanta-Rakow Częstochowa, le ultime sulle due formazioni

Prima in Europa per l’Atalanta di Gasperini che sceglie la formazione migliore contro i campioni di Polonia del Rakow. Non ci sarà Scamacca per infortunio ma toccherà ancora a Lookman.

Le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Musso, Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Bakker; Pasalic, De Ketelare; Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Rakow (3-4-2-1): V. Kovacevic; Tudor, Rundic, A. Kovacevic; Drachal, Papanikolaou, Kochergin, Plavsic; Cebula, Nowak; Piasecki. Allenatore: Dawid Szwarga.