Atalanta-Real Madrid, il meglio della sfida tra nerazzurri e blancos. Highlights, risultato e tabellino

Il Real Madrid supera per 1-0 l’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo nella gara valida per gli ottavi di finale di Champions League. Rete decisiva al’86’ di Mendy. Orobici in dieci dal 17′ per l’espusione di Freuler.

RETE: 85′ Mendy

ATALANTA (3-4-1-2) – Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle (85′ Palomino), de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel (55′ Ilicic (85′ Malinovskyi)); Zapata (29′ Pasalic). A disposizione: Rossi, Sportiello, Šutalo, Lammers, Caldara, Ruggeri, Miranchuk. Allenatore: Gasperini.

REAL MADRID (4-3-3) – Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio (76′ Arribas), Isco (77′ Hugo Duro), Vinicius Junior (56′ Mariano Diaz). A disposizione: Lunin, Altube, Blanco, Chust, Gutierrez. Allenatore: Zidane.

ARBITRO: Stieler

AMMONITI: Casemiro, Mendy, Gosens

ESPULSO: Freuler

