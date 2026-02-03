Bologna-Milan 0-3: i rossoneri dilagano al Dall’Ara, tre punti importanti

Al Dall’Ara è appena finita la partita Bologna-Milan. Il match, valido per la 23esima giornata di Serie A Tim, è terminato 3-0 per il Milan. La formazione di Allegri in vantaggio al 20esimo del primo tempo con Loftus-Cheek, poi raddoppia Nkunku al 39′. Il secondo tempo inizia subito con il terzo gol dei rossoneri con Rabiot al 48′. La partita finisce cosi. Rossoneri che rafforzano il secondo posto dietro all’Inter capolista. Il Bologna resta decimo con 30 punti.

Bologna-Milan, il tabellino

Il primo tempo finisce con il Milan di Allegri in vantaggio di 2-0 sui Felsinei. Il Bologna si vede solo per i primi 15 minuti, successivamente il Diavolo diventa padrone del campo e crea un’occasione dopo l’altra andando a segno con Loftus-Cheek prima, al minuto 20, e Nkunku dopo, che trasforma dal dischetto al 39° dopo essersi procurato il calcio di rigore. Un primo tempo grandioso per i rossoneri.

Il secondo tempo parte con il Milan che continua a dominare in lungo e in largo il Dall’Ara. Appena arrivati al 48esimo Rabiot insacca il 3-0. Gol che arriva con un bel regalo di Miranda che batte una rimessa laterale lunga verso il centro del campo. Rabiot anticipa Heggem, entra in area da sinistra e incrocia col mancino battendo Ravaglia. La seconda parte del match vede i padroni di casa provare a rimediare i danni fatti, ma Bernardeschi e compagni non riescono. La partita resta così fino al 90esimo. Partita senza storia al Dall’Ara con il Milan che supera il Bologna 3-0 e resta in scia dell’Inter.

BOLOGNA, 4-2-3-1: Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda (79′, Lykogiannis); Freuler (60′, Moro), Ferguson; Orsolini (59′, Bernardeschi), Odgaard, Rowe (79′, Cambiaghi); Castro (59′, Dallinga). Allenatore: Italiano.

MILAN, 3-5-2: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame (67′, Tomori), Fofana, Modric (73′, Jashari), Rabiot, Bartesaghi (73′, Estupinan); Loftus-Cheek (69′, Ricci), Nkunku (73′, Fulkgrug). Allenatore: Allegri.

Reti: 20′, Loftus-Cheek (M); 39′, Nkunku (M); 48′, Rabiot (M).

Ammonizioni: 51′, Ravaglia (B); 59′, Freuler (B); 64′, Ferguson (B).

Espulsioni: –