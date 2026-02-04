Roma, distanza tra Gasperini e Massara: il mercato degli Under non è piaciuto

Il calciomercato si è chiuso, e a Gasperini sembra non essere piaciuto l’operato dei giallorossi. La società ha portato novità interessanti, ma il tecnico si aspettava altro e, oggi, chiede maggiore chiarezza sugli obiettivi della società. Al momento sembra esserci distanza tra l’allenatore e il diesse giallorosso Massara.

Roma, Gasperini e Massara inclinati: il tecnico chiede di più

La Roma sta cercando di procedere, contemporaneamente, su due strade diverse. I giallorossi hanno intenzione di competere subito per la Champions e, allo stesso tempo, di costruire un progetto fondato sui giovani e sul player trading. Gasperini, furioso dopo il ko di Udine, dopo la sconfitta, ha chiesto chiarezza sugli obiettivi, lamentando la difficoltà di puntare in alto con una squadra così giovane. Le sue parole hanno acceso il dibattito interno, ma dentro il club la linea è condivisa: valorizzare i talenti e restare competitivi. La Champions non è un obbligo per giudicare il lavoro del tecnico, già apprezzato dalla società, anche se senza qualificazione potrebbe essere necessario cedere qualche big per il fair play finanziario.

Gasperini oltre ai giovani si aspettava anche qualche giocatore di esperienza, soprattutto in attacco. Tutte le sue richieste sono sfumate. La sua rabbia al riguardo è stata esplicita con le ultime dichiarazioni, le quali non sono passate neanche inosservate. Pur senza rivolgere critiche dirette a Massara, il tecnico non è soddisfatto del lavoro del direttore sportivo della Roma. La convivenza tra Gasperini e Massara potrebbe inclinarsi e interrompersi. Secondo gli esperti, a fine stagione, in queste condizioni, sarà difficile andare avanti. Uno esclude l’altro, non c’è possibilità di proseguire insieme.