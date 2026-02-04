Rinnovo Yildiz, tutto pronto: data firma, cifre e durata contratto

Tutto pronto in casa Juve per il rinnovo Yildiz. Il turco ha deciso che rinnoverà con i bianconeri. Dopo diversi incontri tra il suo entourage e la società della Vecchia Signora, finalmente si è arrivati all’intesa definitiva. Tutto pronto, manca solo la firma.

Rinnovo Yildiz, la Juve darà l’annuncio a breve

Il prolungamento del contratto al giocatore turco porterà quest’ultimo a diventere il giocatore più pagato della rosa. Dagli attuali 1,5 milioni l’ingaggio schizzerà infatti a 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il tutto per una durata di quattro anni, ossia fino al 2030. Insomma, il rinnovo permetterà alla Juve non solo di invogliare Yildiz a restare a lungo, ma soprattutto di scongiurare potenziali sirene di mercato. Kenan è uno dei giocatori più desiderati sulla scena europea.

Yildiz allungherà il suo contratto fino al 2030, con una possibile opzione per un’altra stagione. Ma il senso del bonus alla firma racchiude la stima della società nei confronti del ragazzo. Tutti hanno collaborato in società al fine di raggiungere la firma del rinnovo. Oltre all’ok di Elkan per accontentare le richieste del giocatore, anche Giorgio Chiellini ha fatto la sua parte, contatti e dialogo con la famiglia del giocatore. Comolli ha studiato l’offerta. Tutto è pronto, per l’annuncio è davvero questione di giorni. Con ogni probabilità l’ufficialità arriverà prima del Derby d’Italia contro l’ di sabato 14 febbraio. Un periodo non di certo casuale: con il rinnovo di Yildiz la dirigenza vuole infatti caricare l’ambiente in vista di uno degli impegni più attesi dell’anno.