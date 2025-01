Atalanta – Sturm Graz, le probabili formazioni e dove vederla

La sconfitta casalinga contro il Napoli rimarca il momento non esaltante dell’Atalanta di Gasperini. I bergamaschi hanno l’occasione di riscattare, ma soprattutto quello di tentare la qualificazione diretta nelle prime otto, contro lo Sturm Graz. Nerazzurri tredicesimi a 11 punti, due soltanto dall’ottava posizione; austriaci, ventinovesimi, fermi a 3. La gara, in programma martedì 21 alle 18.45, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Atalanta – Sturm Graz, le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Palestra, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Brescianini; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.

STURM GRAZ (4-2-3-1): Scherpen; Aiwu, Geyrhofer, Wüthrich, Lavalée; Stankovic, Chukwuani; Yalcouyé, Kiteishvili, Jatta; Bøving. All. Saumel.