Il Napoli affonda l’Atalanta e tenta la fuga scudetto (2-3)

Tre punti scudetto per la squadra di Conte

Importante vittoria esterna del Napoli sul campo dell’Atalanta, un 3 a 2 degli azzurri di Conte vera prova di forza. Cuore, grinta e rimonta figli del carattere dell’allenatore dei partenopei, l’Atalanta di Gasperini costretta ad arrendersi. Il Napoli vince e convince, una vittoria voluta contro un’avversaria diretta per la corsa al titolo. Gli azzurri di Conte tentano la fuga scudetto, tre punti pesantissimi contro la Dea.

Napoli, fuga scudetto

IL TABELLINO

ATALANTA-NAPOLI 2-3

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 6, Djimsiti 6, Hien 6,5, Scalvini 5 (38′ st Brescianini sv), Bellanova 6, de Roon 6, Ederson 5, Ruggeri 5,5 (23′ st Zappacosta 6), Samardzic 6 (32′ st Pasalic 5,5), Retegui 7 (23′ st De Ketelaere 6), Lookman 7,5 (32′ st Zaniolo 5,5). A disp.: Rui Patrício, Rossi, Toloi, Sulemana, Palestra. All.: Gasperini 6

Napoli (4-3-3): Meret 6,5, Di Lorenzo 5, Rrahmani 6,5, Juan Jesus 6, Olivera 6, Anguissa 7, Lobotka 5,5, McTominay 6,5, Politano 7 (37′ st Mazzocchi sv), Lukaku 7 (39′ st Simeone sv), Neres 6,5 (28′ st Spinazzola 6). A disp.: Contini, Scuffet, Gilmour, Billing, Marin, Ngonge, Hasa, Raspadori. All.: Conte 7

Arbitro: Colombo

Marcatori: 16′ Retegui (A), 27′ Politano (N), 40′ McTominay (N), 11′ st Lookman (A), 33′ st Lukaku (N)

Ammoniti: Neres (N), Djimsiti (A), Ruggeri (A), Scalvini (A), Hien (A), McTominay (N)

Espulsi: –

Note: Al 28′ st ammonito Conte (N) per proteste