Atalanta-Verona, le probabili formazioni e dove vederla in TV

L’Atalanta di Gasperini ospita il Verona nella nona giornata di campionato. I bergamaschi, reduci da un pareggio un po’ stretto in Champions League contro il Celtic, vogliono dare continuità ai risultati in campionato battendo gli scaligeri. Ancora qualche dubbio da sciogliere per i due allenatori, con Gasperini tentato da Samardzic e Livramento che insidia Lazovic nella testa di Zanetti. La partita sarà visibile su Dazn e su Sky Sport 1, Sky Sport Calcio e Now.

Atalanta-Verona, le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

VERONA (4-4-2): Montipò; Tchatchoua, Ghilardi, Magnani, Bradaric; Suslov, Belahyane, Serdar, Lazovic; Tengstedt, Mosquera. All. Zanetti.