Serie A, Samardžić risponde a Castro | Al Dall’Ara finisce 1-1

Bologna ed Atalanta affrontano la gara valida per la 6a giornata di campionato con umori totalmente diversi: Da una parte i padroni di casa hanno trovato i primi 3 punti stagionali in casa del Monza mentre d’altra parte gli uomini di Gasperini vengono da una brutta batosta casalinga contro il Como di Fabregas e affrontano la partita come peggior difesa del torneo. Buoni ritmi da parte di entrambe di entrambe le squadre soprattutto nella prima mezz’ora, per il resto prima frazione giocata prevalentemente a centrocampo e senza particolari acuti. Rossoblù pericolosi con un Castro molto coinvolto nella manovra, d’altra parte i bergamaschi vanno vicini al vantaggio con Lookman che trova però un’ottima risposta di Skorupski. La situazione si sblocca ad inizio ripresa: al 46′ Santiago Castro si mette in proprio e dal limite la infila all’angolino, siglando il vantaggio per i felsinei. Pronta la risposta della Dea, che pochi minuti dopo conquista un calcio di rigore con conseguente espulsione di Lucumì ma dopo un’attenta revisione al VAR, viene dato un semplice calcio di punizione, tuttavia viene confermato il rosso al centrale colombiano. Sugli sviluppi della punizione Bellanova va vicinissimo al pareggio colpendo una traversa. Nel finale ospiti ad un passo dal pari con Nonostante l’uomo in più ed un finale totalmente votato all’attacco, l’Atalanta non riesce a scalfire la difesa del Bologna, almeno fino al 90′ con Samardžić che con un bel sinistro a giro da fuori trova un tanto sospirato quanto meritato pari.

Bologna-Atalanta, il tabellino:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi(51′ Cart. Rosso), Lykogiannis; Aebischer(68′ Erlic), Freuler, Fabbian(46’Urbanski); Orsolini(54′ Casale), Castro(68′ Dallinga), Ndoye(84′ Holm).

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Erlic, Moro, Karlsson, Iling Junior, Casale, Corazza, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Miranda, Urbanski. Allenatore: Italiano

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou(63′ Retegui), Djimsiti, Kolasinac(79′ Zaniolo); Bellanova(63′ Cuadrado), De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini(45′ Samardžić); Lookman.

A disposizione: Rui Patrício, Rossi, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Pašalić, Zaniolo, Samardžić, Palestra, Retegui, Del Lungo, Zappacosta. Allenatore: Gasperini

Reti: 46′ Castro (B); 90′ Samardžić(A).

Ammoniti: 1′ Freuler (B); 29′ Bellanova (A); 33′ Kossounou (A); 35′ Fabbian (B); 73′ Ederson (A); 79′ Skorupski (B).

Espulsi : 51′ Lucumì (B);