Athletic Bilbao-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla

Real Madrid a Bilbao nella prima de La Liga

Riparte La Liga, prima giornata tra Atlethic Bibao e Real Madrid. I Blancos, orfani della stella Karim Benzema, passato in Arabia Saudita, inizia la propria stagione al San Memés di Bilbao, sfidando i padroni di casa dell’Atlethic, ottavo nella passato campionato. Il Real di Ancelotti, che vuole riportare il titolo a Madrid dopo il secondo stagione della scorsa Liga, proverà a rispondere ad una serie di amichevoli non esaltanti che ha portato due ko consecutivi contro Barcellona e Juventus, il club basco, invece, grazie ad un’ottima prestazione, ha pareggiato l’ultima uscita precampionato contro il Manchester United. Il match, in programma questa sera alle 21.30, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Athletic Bilbao-Real Madrid, le probabili formazioni

ATLETHIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; de Marcos, Vivian, Paredes, Lekue; Vesga, Herrera; Nico Williams, Unai Gomez, Muniain; Inaki Williams. All. E. Valverde

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Garcia; Modric, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrigo, Vinicius Junior. All. Ancelotti