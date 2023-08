Calciomercato Juventus, se salta Mbappè il Real punta tutto su Vlahovic

Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora in bilico. L’attaccante serbo della Juventus infatti, non è cercato solo dal Chelsea, che per arrivare all’ex Fiorentina è pronto a lasciare andare Romelu Lukaku più un sostanzioso conguaglio economico, ma piace anche al Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Vlahovic pronto al grande salto

Secondo quanto riportato da Cadena Ser, le Merengues qualora non riuscissero ad arrivare a Kylian Mbappè, visti i contrasti col PSG, punterebbero tutto sull’attaccante serbo, che è considerato una delle prime scelte per Ancelotti. Il tecnico emiliano si aspetta presto un’altra punta visto che Joselu fino ad ora ha deluso le aspettative.