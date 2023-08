Calciomercato Juventus, c’è l’accordo per Lukaku: i dettagli

Dopo l’arrivo di Timothy Weah la Juventus punta a rinforzare l’attacco giostrato anche dalla prossima stagione da Massimiliano Allegri, malgrado il malcontento di gran parte della tifoseria della Vecchia Signora. Le statistiche singole della passata stagione hanno tanto lasciato desiderare, lo dimostra il settimo posto centrato a fine campionato.

Calciomercato Juventus, Vlahovic OUT-Lukaku IN

La Juventus continua a spingere per portare Romelu Lukaku a Torino il prima possibile, dopo aver raggiunto l’intesa con l’entourage del giocatore sulla base di un triennale con opzione per una quarta stagione. Anche per questo, secondo Sky Sport, Giuntoli preme per chiudere il prima possibile con il Chelsea, anche se c’è ancora differenza tra la richiesta e l’offerta in denaro per il passaggio di Dusan Vlahovic alla corte di Pochettino.