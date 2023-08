Calciomercato Roma, la Juve si allontna da Morata | Parla Allegri

Nonostante le finestre di calciomercato ancora aperte, le squadre italiane sono impegnate a modellare e studiare il proprio assetto di gioco in campo grazie alle amichevoli. Infatti una delle squadre impegnate oltre oceano è la Juventus. Lo scenario interessante che riguarderebbe la Vecchia Signora accostato alla Roma riguarderebbe Alvaro Morata. Infatti i giallorossi sembrerebbero non voler abbandonare l’attaccante.

Calciomercato Roma, le dichiarazioni di Allegri su Morata

Alla vigilia dell’ultimo test USA contro il Real Madrid, Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa ad Orlando, si lascia andare con un commento su Alvaro Morata. Come riportato sul sito Tuttosport.it il tecnico bianconero ha dichiarato: “Ad Alvaro sono legato, anche affettivamente, ma Juve ha rosa competitiva con 4 attaccanti, in questo momento non ci sarebbe spazio”. Tali parole potrebbero riaccendere la fiamma tra il centroavanti e la Roma, anche se non si escluderebbe un ipotetico ritorno a Torino per lo spagnolo.