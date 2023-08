Calciomercato Roma, Mourinho ha scelto l’obiettivo per l’attacco

Trovare un attaccante per José Mourinho: è questa la missione principale di Tiago Pinto in questi giorni di Calciomercato. Il desiderio primario dell’allenatore portoghese è Alvaro Morata, tuttavia la trattativa per portare lo spagnolo nella capitale italiana sta risultando più complicata del previsto a causa dei costi elevati. L’Atletico Madrid continua a chiedere 20 milioni di euro per il suo cartellino, e questo importo, unito all’ingaggio del giocatore, farebbe salire il costo totale dell’operazione a circa 50 milioni di euro.

Calciomercato Roma, Mourinho determinato ad aspettare Morata

José Mourinho non avrebbe fretta per l’attaccante ex Juventus ed è disposto ad attendere, anche perché gli ultimi giorni di mercato regalano sempre sorprese. Nel mentre la Roma ha già sondato il campo per Marko Arnautovic del Bologna, altro profilo che piace molto allo Special One. Nella giornata di ieri il club capitolino ha avuto un primo contatto con gli emiliani, e secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la Roma potrebbe proporre Solbakken come contropartita per arrivare all’austriaco.