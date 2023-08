Calciomercato Roma, Pinto che combini! Primavera smembrata

Dopo aver segnato 9 gol tra campionato e Coppa Italia la passata stagione, Claudio Cassano passa dalla Roma al Cittadella a titolo definitivo. Il giocatore ha preso il posto di Mirko Antonucci, ufficializzato dallo Spezia poche ore fa. I giallorossi cedono a titolo definitivo il giovane talento al Cittadella per 200mila euro più il 20% sulla futura rivendita.

Calciomercato Roma, Pinto svende i giovani

Il gm della Roma, Tiago Pinto, ha dimostrato ancora una volta la sua inadeguatezza nel fare il mercato. Il portoghese ha corteggiato per due mesi Scamacca per poi farselo sfilare dall’Inter che ormai è alle battute finali con il giocatore. Ora tocca alla Primavera. Pure di trovare soldi, la società ha “smembrato” mezza rosa cedendo come ultimo Claudio Cassano, per una somma “misera” di 200 mila euro. Roma e Mourinho in alto mare.