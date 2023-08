Calciomercato Roma, Tiago Pinto tenta l’affondo | Arriva l’ok dell’attaccante

Con una mossa a sorpresa in risposta al sorpasso dell’Inter per Scamacca, la Roma vuole regalare un colpo per l’attacco a Josè Mourinho: Tiago Pinto ha messo concretamente gli occhi su Marcos Leonardo del Santos, gioiello brasiliano con una valutazione intorno ai 15 milioni di euro.

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo ha dato l’ok al trasferimento

Come riporta Gianluca Di Marzio, ci sarà un incontro tra l’agente di Marcos Leonardo e il Santos, in programma tra martedì e mercoledì. Il club brasiliano vorrebbe prima trovare un sostituto, ma il mercato chiude il 2 agosto. Intanto il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento.