Calciomercato Juventus: ritorna la pista araba per Alex Sandro

Siamo quasi al giro di boa in questa sessione di calciomercato estivo e per le big italiane ormai non è più una novità ricevere offerte dalle società arabe. In particolare per la Juventus il capitolo arabo non è ancora concluso.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro verso la cessione

A quanto pare, come riporta la Gazzetta, la squadra l’Al Hillal, che recentemente ha acquistato dal mercato inglese Kalidou Koulibaly, dal mercato italiano Milinkovic Savic, sembrerebbe non aver abbandonato la pista azzurra. Infatti, la squadra del mister Jorge Jesus, sembrerebbe essere tornata alla ribalta per acquistare il terzino bianconero Alex Sandro.