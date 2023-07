Calciomercato Lazio, Sarri individua il vice Savic: arriva dalla Serie A

La Lazio continua a prepararsi per l’inizio della nuova stagione, intanto Fabiani cerca di sistemare la rosa. La priorità è il vuoto lasciato da Milinkovic-Savic e Sarri vorrebbe un giocatore molto simile al serbo. Un’idea c’è e la dirigenza biancoceleste ha avviato i contatti.

Calciomercato Lazio, idea Samardzic

Anche la Lazio ha preso informazioni per Lazar Samardzic: non c’è una vera e propria trattativa con l’Udinese, ma Sarri lo vedrebbe bene come sostituto di Milinkovic-Savic. Ha tutte le qualità giuste per riempire quel vuoto. Ottimo con il pallone tra i piedi, bravo nelle incursione e, all’occorrenza, vede anche la porta.