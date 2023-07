Calciomercato Lazio, Zakharyan si allontana | Svelato il retroscena

Dopo il colpo Sow, messo a segno dalla Lazio nella giornata di ieri sera, i biancocelesti sembravano a un passo dal chiudere anche per l’acquisto di Arsen Zakharyan, trequartista classe 2003 della Dinamo Mosca. Il calciatore russo sembra però essersi definitivamente allontanato visto che non sarebbe una richiesta particolare di Maurizio Sarri, che aspettava Piotr Zielinski e che ora vuole altro.

Calciomercato Lazio, Zakharyan vola in Francia?

Secondo quanto riportato da Sport24, il calciatore della Dinamo Mosca potrebbe finire in Francia nello Strasburgo, società amica del Chelsea visto che il club francese pare intenzionato a spendere 15 milioni per il calciatore russo, che resta però in orbita dei Blues, che potrebbe prenderlo qualora ci fosse un exploit definitivo.