Calciomercato Juventus, insidia Premier per il centrocampista | Allegri attende la mossa

La Juventus stanotte avrà l’ultima amichevole statunitense contro il Real Madrid, ma il pensiero è sempre rivolto al mercato con i rinforzi chiesti da Massimiliano Allegri e la questione Vlahovic-Lukaku ancora in ballo. Anche il centrocampo però ha bisogno di rinforzi vista la situazione incerta di Pogba, e su questo i bianconeri vogliono accelerare.

Calciomercato Juventus, Kessie obiettivo principale: si inserisce anche il Tottenham

Come riporta il Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri vuole puntare forte su Franck Kessie, che non è più al centro del progetto del Barcellona. Sull’ex Milan però c’è da registrare anche un interesse del Tottenham, che incontrerà i catalani proprio l’8 agosto nel Trofeo Gamper. Un’occasione anche per parlare di Kessie, per cui il Barça chiede 15 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo.