Ecco quanto la Juventus valuta Vlahovic | Cifre e dettagli

Intervistato da TVPlay, il giornalista de La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa ha parlato del possibile affare tra Juventus e Chelsea, grazie ad un clamoroso scambio che potrebbe nascere tra Vlahovic e Lukaku, che ha detto addio all’Inter nelle ore precedenti.

Calciomercato Juventus, i bianconeri fissano il prezzo per Vlahovic

“Lukaku alla Juve? I bianconeri hanno messo sul mercato Vlahovic per 80 milioni e il Chelsea fa lo stesso per il belga. La Juve vorrebbe 40 milioni più Lukaku per cedere il serbo. Dobbiamo comunque analizzare che manca un mese alla fine del mercato, quindi ci sarebbe il margine per una trattativa. Sicuramente nei prossimi giorni qualcosa potrebbe accadere. Il calciomercato regala sempre sorprese”.