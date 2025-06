Atletico Madrid-Botafogo, le probabili formazioni e dove vederla

Atletico Madrid e Botafogo si giocano l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA. I brasiliani si trovano in testa al gruppo B con 6 punti, mentre gli spagnoli inseguono a 3 (appaiati al PSG): si deciderà tutto in contemporanea, con tutte le squadre del raggruppamento che scenderanno in campo allo stesso orario. Nei colchoneros, Diego Simeone pensa di schierare Sorloth e Alvarez come coppia d’attacco, supportati da Barrios e Giovanni Simeone sulle fasce; Paiva, invece, intende schierarsi con Igor Jesus come unica punta, supportato da Artur, Savarino e Allan sulla trequarti. La partita, in programma lunedì 23 giugno alle 21:00, verrà trasmessa da DAZN e Italia 1.

Atletico Madrid-Botafogo, le probabili formazioni

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Lenglet, Le Normand, Galan; G. Simeone, Barrios, Koke, De Paul; Sorloth, Alvarez. All. Simeone.

BOTAFOGO (4-2-3-1): John Victor; Vitinho, Jair, Barboza, Telles; Gregore, Marlon Freitas; Artur, Savarino, Allan; Igor Jesus. AlL. Paiva.