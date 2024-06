Atletico Madrid, Cerezo non ha dubbi: “Morata? Rimarrà qui”

Ieri sera, durante un evento, il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo ha parlato esplicitamente della strategia di mercato dei Colchoneros per la prossima stagione, concentrandosi in particolare sul futuro di Morata, smentendo le voci di un suo possibile ritorno in Italia.

Le dichiarazioni di Enrique Cerezo sul futuro di Morata

Ecco le sue dichiarazioni, come riportato da AS: “Penso che la questione di Álvaro Morata sia una questione che non presenta problemi. È un giocatore magnifico, è il numero nove della squadra spagnola ed è un giocatore della nostra squadra, e penso che continuerà ad essere un giocatore dell’Atlético de Madrid”. Quest’anno Morata ha segnato 21 gol e ha aiutato la nazionale spagnola a battere la Croazia per 3-0. Negli ultimi giorni è stato proprio lui ad aprire le porte ad un suo addio, ma tale incertezza è stata respinta dal suo presidente.