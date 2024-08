Atletico Madrid-Espanyol: probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Torna in campo la Liga ma soprattutto l’Atletico Madrid di Simeone, che schiera Griezmann e Alvarez in tandem. Ancora fuori Sorloth. La gara di domani sera andrà in onda su Dazn, e sono ben 183 i precedenti tra le due squadre con 96 vittorie vittorie dei Colchoneros, 34 pareggi e 54 le vittorie del club di Barcellona.

Atletico Madrid-Espanyol, le probabili formazioni:

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Azpilicueta, Gimenez, Le Normand; Llorente, Koke, Barrios, Lino, Riquelme; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Simeone.Squalificati: //

Indisponibili: //

ESPANYOL (4-4-2): Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Carreras, Kral, Gragera, Cardona; Veliz, Puado. Allenatore: Gonzalez.Squalificati: //

Indisponibili: //