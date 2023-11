Quattordicesima giornata de La Liga: l’Atlético Madrid di Diego Simeone ospita il Maiorca al Wanda Metropolitano, sabato alle 21. Padroni di casa, quarti e vincitori nell’ultima gara disputata contro il Villareal, costretti a vincere per mantenere la scia dei primi posti: con il Real, secondo, lontano quattro lunghezze, e la sorpresa Girona, al comando della classifica, distante ben 6 punti. Dall’altra parte, il Maiorca, quartultimo e sconfitto nell’ultima sfida dal Betis, a due punti dalla zona rossa, manca la vittoria da ben sette giornate. L’ultimo precedente, risalente ad aprile, è terminato 3-1 per i Colchoneros. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Azpilicueta, Hermoso, Savic, Witsel, Lino; Koke, Saúl, Marcos Llorente; Morata, Griezmann. All. Simeone.

MAIORCA (5-3-1-1): Rajkovic; Maffeo, Valjent, Raíllo, Nastasic, Jaume Costa; Darder, Antonio, Samú Costa; Dani Rodríguez; Abdon. All. Aguirre.