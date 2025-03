Atlético Madrid – Real Madrid, le probabili formazioni e dove vederla

Atlético Madrid e Real Madrid sono pronte a scrivere un nuovo e scoppiettante capitolo nella storia della loro rivalità. Nella gara d’andata, valevole per gli ottavi di finale di Champions League, i Blancos si sono imposti per 2-1 sugli acerrimi rivali. I Colchoneros, proveranno in tutti i modi a ribaltare il risultato in loro favore e Simeone non sembra avere dubbi: si va verso il suo classico 4-4-2 con la conferma di Samuel Lino e Giuliano Simeone esterni a centrocampo, mentre Griezmann dovrebbe agire da supporto all’Araña, Julian Alvarez. Ancelotti ritrova Bellingham, che aveva saltato la gara d’andata per infortunio e conferma il super attacco formato da Vinicius Jr., Rodrygo e Mbappé. La partita, in programma all’Estadio Metropolitano di Madrid, avrà inizio alle 21:00 e sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video.

Atletico Madrid – Real Madrid, le probabili formazioni