Atletico-Real Madrid, i convocati di Ancelotti: out Mbappè

Questi i convocati di Carlo Ancelotti in vista del derby contro l’Atletico Madrid. Assenza pesante per il tecnico ex Milan, che recupera Camavinga ma perde Mbappè.

Atletico-Real Madrid, i convocati di Ancelotti:

Portieri: Courtois, Lunin y Fran González.

Difensori: Carvajal, Militão, Lucas V., Vallejo, Fran García, Rüdiger, Mendy y Jacobo.

Centrocampisti: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modrić, Tchouameni y Arda Güler.

Attaccanti: Vini Jr., Rodrygo y Endrick.